Мюзикл для детей «Волк и семеро козлят»

В основе спектакля — известная сказка братьев Гримм «Волк и семеро козлят». Мать-коза отправляется за покупками, оставив своих детей-козлят дома с строгим наказом никому не открывать дверь. Однако хитрый волк находит способ обмануть козлят и похищает их. В отчаянии мать-коза не остается одна: на помощь ей приходят верные друзья. Как и положено в сказках, добро в финале побеждает зло!

Интересные факты

Премьера спектакля в Краснодарском музыкальном театре состоялась 20 декабря 2010 года.

Мюзикл «Мама», на основе которого создан данный спектакль, вышел на экраны 1 января 1976 года и стал обладателем специального приза жюри «Серебряный кубок» на Международном кинофестивале для детей и юношества в Венеции в 1977 году.

Главные роли в оригинальном фильме исполняли такие знаменитости, как Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Олег Попов и Савелий Крамаров.

Стихи к мюзиклу написал талантливый поэт и драматург Юрий Энтин, а музыку создали французский композитор Жерар Буржоа и румынский композитор Темистокле Попа. Благодаря этому мюзикл получил новую занимательную и остроумную интерпретацию.

Кастинг

В спектакле участвуют воспитанники Детской студии Музыкального театра, что делает его особенно привлекательным для юной аудитории.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный мюзикл, который подарит радость и улыбки всем зрителям!