Спектакль Волк и семеро козлят в гостях у Деда Мороза

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир музыкальной сказки по мотивам любимого многими поколениями мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад». Этот спектакль не оставит равнодушными ни мальчишек, ни девчонок, ни их родителей!
Спектакль поставлен главным режиссёром Театра Алексея Рыбникова Александром Рыхловым. Над созданием этого веселого шоу для всей семьи работали талантливые специалисты: балетмейстер Жанна Шмакова, педагог по вокалу Жанна Рождественская, а также дизайнер костюмов Александра Баранова.
Роли в спектакле исполняют ведущие артисты Театра Алексея Рыбникова, среди которых участники известного телевизионного проекта «Голос»: Никита и Александр Поздняковы, Светлана Милованова, Николай Дроздовский, Татьяна Яковенко, Константин Панкратов, Светлана Бакаева, Мария Савина, Екатерина Кульчицкая, Диана Орловская, Елизавета Уварова, Иван Романенко, Дмитрий Богданов, Роман Орлов, Николай Лютов и Наталья Крестьянских.
Вас ждет чудесная музыка Алексея Рыбникова в превосходном исполнении одной из самых поющих и танцующих трупп Москвы. Спектакль обещает подарить незабываемые эмоции не только детям, но и их родителям!
Обратите внимание, что дети до 3 лет (включительно) могут посетить спектакль бесплатно. Не упустите шанс подарить вашему ребенку яркие воспоминания о новогоднем волшебстве!