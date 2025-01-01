Спектакль Волк и семеро козлят в гостях у Деда Мороза

Новогодняя музыкальная сказка для всей семьи: «Волк и семеро козлят»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир музыкальной сказки по мотивам любимого многими поколениями мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад». Этот спектакль не оставит равнодушными ни мальчишек, ни девчонок, ни их родителей!

О спектакле

Спектакль поставлен главным режиссёром Театра Алексея Рыбникова Александром Рыхловым. Над созданием этого веселого шоу для всей семьи работали талантливые специалисты: балетмейстер Жанна Шмакова, педагог по вокалу Жанна Рождественская, а также дизайнер костюмов Александра Баранова.

Артисты на сцене

Роли в спектакле исполняют ведущие артисты Театра Алексея Рыбникова, среди которых участники известного телевизионного проекта «Голос»: Никита и Александр Поздняковы, Светлана Милованова, Николай Дроздовский, Татьяна Яковенко, Константин Панкратов, Светлана Бакаева, Мария Савина, Екатерина Кульчицкая, Диана Орловская, Елизавета Уварова, Иван Романенко, Дмитрий Богданов, Роман Орлов, Николай Лютов и Наталья Крестьянских.

Музыка и атмосфера

Вас ждет чудесная музыка Алексея Рыбникова в превосходном исполнении одной из самых поющих и танцующих трупп Москвы. Спектакль обещает подарить незабываемые эмоции не только детям, но и их родителям!

Специальные условия

Обратите внимание, что дети до 3 лет (включительно) могут посетить спектакль бесплатно. Не упустите шанс подарить вашему ребенку яркие воспоминания о новогоднем волшебстве!