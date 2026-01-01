Классическая сказка в Кукольном театре

Нижегородский театр кукол приглашает на спектакль «Волк и Козлята», основанный на классической сказке. В этом уникальном представлении Волк, стремящийся съесть Козлят, использует хитрость, но его планы неизменно срываются. Спектакль предназначен как для детей, так и для взрослых, благодаря своей интерактивной форме и живым куклам.

С момента своей премьеры 30 января 1983 года, этот спектакль стал одним из старейших в репертуаре театра. Актёры, как в старые добрые времена, приедут к зрителям в волшебной кибитке, запряженной очаровательным осликом. На глазах у публики они превратят кибитку в ширму, достанут маски Волка, Козы и милых козлят, чтобы рассказать поучительную историю о необходимости слушать старших и выполнять свои обещания.

В исполнении актёров масса музыки, песен и танцев. Озорные козлята не дадут скучать не только себе, но и зрителям, вовлекая всех в свои игры и розыгрыши, включая самого Волка. Он будет петь, танцевать и даже ходить на ходулях, чтобы в конце концов обмануть доверчивых козлят. Кто же спасет их? Это предстоит выяснить юным зрителям к финалу спектакля.

Спектакль рекомендуется детям от 3 до 11 лет, а также их родителям, которые любят театр и интерактивные истории.