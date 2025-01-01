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Волга-Волга
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Волга-Волга

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Антон Салакаев и группа «Волга-Волга»: юбилейный концертный тур

Все только начинается! Бессменный солист и основатель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев отмечает свой «полтинник» большим концертным туром. Легендарная ска-фолк-рок-банда из Казани привозит невероятную энергетику и отличное настроение.

Лучшие хиты и забойные каверы

В программе концертов вас ждут лучшие авторские песни группы, а также самые забойные каверы на хиты 90-х. Это отличная возможность вспомнить старые добрые времена и насладиться живым исполнением любимых треков!

Танцы и песни для всех!

Не упустите шанс танцевать и петь вместе с артистами! Концерты группы «Волга-Волга» — это всегда праздник, наполненный энергией и позитивом. Приготовьтесь к незабываемому вечеру с музыкой, которая объединяет!

Интересные факты о группе

Группа «Волга-Волга» была основана в 2002 году и быстро завоевала популярность благодаря уникальному стилю, сочетающему элементы ска, фолка и рок-музыки. За свою карьеру они выпустили множество альбомов и стали любимцами публики на различных фестивалях.

Не пропустите этот удивительный концертный тур! Следите за расписанием и готовьтесь к незабываемым эмоциям!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2000 ₽

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