Волга-матушка. Праздничный концерт к Дню России

Праздничный концерт к Дню России в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится праздничный концерт, посвящённый Дню России. Художественный руководитель и режиссёр события — народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев.

В программе концерта звучат песни о великой реке Волге, включая русские народные и произведения советских композиторов, а также арии из известных опер. Многие из этих мелодий знакомы зрителям, что создаёт атмосферу единения и праздника.

Артисты выступают без микрофонов, что позволяет насладиться живым звучанием музыки. Концерт станет отличным способом провести время для всех, кто любит петь вместе с исполнителями.

Не упустите возможность прикоснуться к культуре и почувствовать всю мощь музыкального наследия о Волге!