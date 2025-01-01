Меню
Вольф Усминский — 95
Вольф Усминский — 95

Вольф Усминский — 95

16+
16+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Приношение Мастерам»: дань уважения выдающимся музыкантам Урала

В Свердловской области стартует фестиваль «Приношение Мастерам», который пройдет в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Этот уникальный проект имеет целью рассказать о музыкантах, вложивших свой вклад в развитие исполнительской, дирижерской и композиторской школ Урала. Первые два фестиваля были посвящены выдающимся деятелям: виолончелисту и педагогу Герцу Цомыку, а также дирижеру и создателю Уральского филармонического оркестра Марку Паверману.

Ценности фестиваля

«Фестиваль проходит в честь тех людей, благодаря которым мы состоялись как профессионалы, музыканты. Это люди, создавшие музыкальную культуру на Урале. Есть такое понятие как градообразующее предприятие. А мы делаем это ради культурообразующих людей», — делится креативный директор фестиваля «Приношение Мастерам» Леонид Усминский.

Герой фестиваля 2025 года: Вольф Усминский

Героем фестиваля 2025 года станет легендарный скрипач, педагог и дирижер Вольф Усминский, которому в сентябре исполнится 95 лет. Вольф Львович попал на Урал в эвакуации во время Великой Отечественной войны и с тех пор стал неотъемлемой частью музыкального мира региона. В 1943 году он поступил в открывшуюся в Свердловске школу для одаренных детей, а через четыре года стал концертмейстером камерного оркестра под руководством Марка Павермана. С 1963 года Вольф Усминский ведет активную дирижерскую деятельность и по настоящее время выступает с оркестром «Лицей-камерата».

Программа фестиваля

Программа фестиваля «Приношение Мастерам» 2025 года включает три концерта, которые состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле:

  • 1 июля: Открытие проекта с выступлением Ural Quartet в Зале Маклецкого. В программе — произведения Бетховена, Бартока и Чайковского. Участники ансамбля — ученики Вольфа Усминского.
  • 3 ноября: Концерт с участием камерного оркестра «Демидов-камерата». Дирижеры — Феликс Коробов, Роман Аранбицкий и сам Вольф Усминский. В этот вечер пройдет мировая премьера скрипичного концерта, написанного по заказу фестиваля и посвященного Вольфу Усминскому, солист — Карен Шахгалдян.

Фестиваль «Приношение Мастерам» обещает быть интересным и насыщенным событиями, подчеркивающими многолетнюю традицию музыкального искусства на Урале. Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события!

Расписание

1 октября 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Екатеринбург, 1 октября

Екатеринбург, 1 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 600 ₽

