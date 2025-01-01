Меню
Vólan
Билеты от 1200₽
Киноафиша Vólan

Vólan

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Vólan: Рок-концерт в Москве и Петербурге

Приглашаем вас на незабываемые рок-концерты группы Vólan, которые состоятся в двух крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. Группа уже зарекомендовала себя на музыкальной арене и обещает зажигательные выступления.

Что нужно знать о Vólan

Vólan - это коллектив, который объединяет в своем звучании элементы классического рока и современных музыкальных trends. Их живые выступления отличаются не только мощной энергетикой, но и глубокими текстами. На концерте вы услышите самые известные хиты, а также новые композиции, которые еще не публиковались.

Специальные гости

На концертах в Москве и Петербурге вас ждут удивительные сюрпризы. Группа приглашает специального гостя, который дополнит программу и сделает события незабываемыми. Подробности держатся в секрете, но мы уверены, что это будет незабываемый опыт!

Где и когда

Концерты пройдут в самых известных концертных залах городов. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и выпустить пар под звуки любимых композиций. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах, так как они быстро расходятся.

Почему стоит посетить

Посетив концерт Vólan, вы сможете стать частью уникального музыкального события. Это шанс не только насладиться отличной музыкой, но и встретить единомышленников, разделяющих вашу любовь к рок-музыке. Не упустите возможность увидеть легенд на сцене!

Приходите на концерты Vólan и окунитесь в мир рок-звучания, который вам запомнится надолго!

Купить билет на концерт Vólan

Октябрь
23 октября четверг
19:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1200 ₽
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1200 ₽

