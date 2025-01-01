Вокруг света за 80 минут

Хоровой театр Б. Певзнера приглашает зрителей всех возрастов в незабываемое музыкальное путешествие. Новая программа театра наполнена эмоциями: от проникновенной лирики до зажигательных танцев и искрометных шуток.
В концерте прозвучат темпераментные хиты испанской и латиноамериканской музыки, такие как:
Также зрителей порадуют всеми любимые итальянские песни:
Не обойдется и без русских городских романсов и народных песен, как популярных:
Так и новых шедевров, открытых Хоровым театром.
Завершит программу американская джазовая музыка, спиричуелс и фрагменты из мюзиклов:
Московский театр Бориса Певзнера – первый хоровой театр в новейшей музыкальной истории. За двадцать восемь лет существования коллектив выработал уникальный стиль исполнения, продемонстрировав свою актуальность и завоевав множество поклонников.
Театр был основан в 1991 году дирижером Борисом Певзнером. Труппу составляют певцы-актеры, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также солисты, выступающие с собственными музыкальными программами.
Репертуар театра основан на традициях камерного пения. Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». Так рождается новый жанр – «концерт в лицах». Музыкальные миниатюры погружают зрителя в уникальный эмоциональный мир, где каждый номер представляет собой маленький спектакль, действие которого происходит в европейском салоне XIX века, в кинозале или в историческом здании мэрии на Тверской 13.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!