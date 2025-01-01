Вокруг света за 80 минут

Путешествие вокруг света с Хоровым театром Б. Певзнера

Хоровой театр Б. Певзнера приглашает зрителей всех возрастов в незабываемое музыкальное путешествие. Новая программа театра наполнена эмоциями: от проникновенной лирики до зажигательных танцев и искрометных шуток.

Музыкальное разнообразие

В концерте прозвучат темпераментные хиты испанской и латиноамериканской музыки, такие как:

«Танго» А. Пьяццоллы,

«Гранада» А. Лары,

песни из к/ф «Возраст любви»,

произведения Э. Гранадоса, Ф. Обрадорса, М. де Фальи.

Также зрителей порадуют всеми любимые итальянские песни:

Дж. Россини «Неаполитанская тарантелла»,

народные неаполитанские мелодии,

старинные мадригалы А. Сканделли, А. Банкьери, А. Лотти.

Не обойдется и без русских городских романсов и народных песен, как популярных:

«Две розы»,

«Отцвели хризантемы»,

«Очи черные»,

«Вдоль по улице метелица метет»,

Так и новых шедевров, открытых Хоровым театром.

Джаз и мюзиклы

Завершит программу американская джазовая музыка, спиричуелс и фрагменты из мюзиклов:

Дж. Гершвин «Порги и Бесс»,

Л. Бернстайн «Мы – женщины!».

История театра

Московский театр Бориса Певзнера – первый хоровой театр в новейшей музыкальной истории. За двадцать восемь лет существования коллектив выработал уникальный стиль исполнения, продемонстрировав свою актуальность и завоевав множество поклонников.

Театр был основан в 1991 году дирижером Борисом Певзнером. Труппу составляют певцы-актеры, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также солисты, выступающие с собственными музыкальными программами.

Концерт в лицах

Репертуар театра основан на традициях камерного пения. Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». Так рождается новый жанр – «концерт в лицах». Музыкальные миниатюры погружают зрителя в уникальный эмоциональный мир, где каждый номер представляет собой маленький спектакль, действие которого происходит в европейском салоне XIX века, в кинозале или в историческом здании мэрии на Тверской 13.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!