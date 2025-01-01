Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вокруг света за 80 минут
Билеты от 500₽
Киноафиша Вокруг света за 80 минут

Вокруг света за 80 минут

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте

Путешествие вокруг света с Хоровым театром Б. Певзнера

Хоровой театр Б. Певзнера приглашает зрителей всех возрастов в незабываемое музыкальное путешествие. Новая программа театра наполнена эмоциями: от проникновенной лирики до зажигательных танцев и искрометных шуток.

Музыкальное разнообразие

В концерте прозвучат темпераментные хиты испанской и латиноамериканской музыки, такие как:

  • «Танго» А. Пьяццоллы,
  • «Гранада» А. Лары,
  • песни из к/ф «Возраст любви»,
  • произведения Э. Гранадоса, Ф. Обрадорса, М. де Фальи.

Также зрителей порадуют всеми любимые итальянские песни:

  • Дж. Россини «Неаполитанская тарантелла»,
  • народные неаполитанские мелодии,
  • старинные мадригалы А. Сканделли, А. Банкьери, А. Лотти.

Не обойдется и без русских городских романсов и народных песен, как популярных:

  • «Две розы»,
  • «Отцвели хризантемы»,
  • «Очи черные»,
  • «Вдоль по улице метелица метет»,

Так и новых шедевров, открытых Хоровым театром.

Джаз и мюзиклы

Завершит программу американская джазовая музыка, спиричуелс и фрагменты из мюзиклов:

  • Дж. Гершвин «Порги и Бесс»,
  • Л. Бернстайн «Мы – женщины!».

История театра

Московский театр Бориса Певзнера – первый хоровой театр в новейшей музыкальной истории. За двадцать восемь лет существования коллектив выработал уникальный стиль исполнения, продемонстрировав свою актуальность и завоевав множество поклонников.

Театр был основан в 1991 году дирижером Борисом Певзнером. Труппу составляют певцы-актеры, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также солисты, выступающие с собственными музыкальными программами.

Концерт в лицах

Репертуар театра основан на традициях камерного пения. Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». Так рождается новый жанр – «концерт в лицах». Музыкальные миниатюры погружают зрителя в уникальный эмоциональный мир, где каждый номер представляет собой маленький спектакль, действие которого происходит в европейском салоне XIX века, в кинозале или в историческом здании мэрии на Тверской 13.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!

Купить билет на концерт Вокруг света за 80 минут

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Язык музыки. Клавиши. Интерактивный концерт
12+
Классическая музыка
Язык музыки. Клавиши. Интерактивный концерт
14 декабря в 13:00 Филармония-2
от 600 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
2 января в 20:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Денис Мацуев (фортепиано)
6+
Классическая музыка
Денис Мацуев (фортепиано)
5 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 6000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше