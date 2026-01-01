Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вокруг света с молодежкой
Киноафиша Вокруг света с молодежкой

Вокруг света с молодежкой

6+
Возраст 6+

О концерте

Камерный концерт «Вокруг света с Молодёжкой» Зале центра «Сириус»

8 июня в Камерном зале Концертного центра «Сириус» пройдет камерный концерт «Вокруг света с Молодёжкой», который продолжит свою деятельность в рамках резиденции Российского национального молодёжного симфонического оркестра (РНМСО). В этот вечер зрители смогут насладиться выступлением солистов коллектива и ансамблей.

РНМСО — крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры. Он объединяет талантливых музыкантов из разных регионов России и служит уникальным примером оркестра-академии. Репетиции, творческие занятия и мастер-классы становятся частью единого профессионального процесса.

Камерные концерты солистов РНМСО, запущенные в сезоне 2019–2020 годов, представляют собой отдельную линию в жизни коллектива. Цикл «Вокруг света с Молодёжкой» охватывает широкий репертуар разных эпох, стилей и национальных школ, включая как известные классические произведения, так и современную музыку, пока мало знакомую слушателям.

Программа концерта

В программе 8 июня будут соединены европейские и внеевропейские традиции, барокко и музыка наших дней. Интригующим моментом вечера станут два состава, редко встречающиеся в концертной афише: дуэт маримб и духовой ансамбль. Это парадоксальное соседство позволит зрителям увидеть новую сторону традиции камерного музицирования.

Слушатели смогут обсудить, как устроено это музыкальное взаимодействие и почему молодым артистам важно ощущать себя в различных ансамблевых ролях, под руководством ведущего концерта, артистического директора РНМСО Ильи Репенака.

Произведения, которые будут исполняться

  • Родриго Маркес — «Волшебные сферы» для двух маримб
  • Иоганн Себастьян Бах — Фуга из Хроматической фантазии и фуги, BWV 903 (переложение для двух маримб)
  • Шарль Гуно — Маленькая симфония для духовых, ор. 216
  • Ян Ван Ланген — «Шакти» для двух маримб
  • Кэйко Абе — Размышления на темы детских японских песен для двух маримб
  • Антонин Дворжак — Серенада для духовых инструментов, виолончели и контрабаса ре минор, ор. 44

Продолжительность концерта составит 1 час 45 минут с антрактом. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт Вокруг света с молодежкой

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
8 июня понедельник
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1150 ₽

В ближайшие дни

The Soul
18+
Рок

The Soul

21 июня в 21:00 Треугольник
Билеты
Юбилейный сольный концерт ансамбля танцев народов Кавказа «ИЛОРИ»
6+
Эстрада

Юбилейный сольный концерт ансамбля танцев народов Кавказа «ИЛОРИ»

15 июля в 19:00 Зимний театр
Билеты
Гала-концерт
6+
Классическая музыка Фестиваль

Гала-концерт

2 августа в 18:00 Концертный центр «Сириус»
от 3450 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше