Вокруг света с молодежкой

Камерный концерт «Вокруг света с Молодёжкой» Зале центра «Сириус»

8 июня в Камерном зале Концертного центра «Сириус» пройдет камерный концерт «Вокруг света с Молодёжкой», который продолжит свою деятельность в рамках резиденции Российского национального молодёжного симфонического оркестра (РНМСО). В этот вечер зрители смогут насладиться выступлением солистов коллектива и ансамблей.

РНМСО — крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры. Он объединяет талантливых музыкантов из разных регионов России и служит уникальным примером оркестра-академии. Репетиции, творческие занятия и мастер-классы становятся частью единого профессионального процесса.

Камерные концерты солистов РНМСО, запущенные в сезоне 2019–2020 годов, представляют собой отдельную линию в жизни коллектива. Цикл «Вокруг света с Молодёжкой» охватывает широкий репертуар разных эпох, стилей и национальных школ, включая как известные классические произведения, так и современную музыку, пока мало знакомую слушателям.

Программа концерта

В программе 8 июня будут соединены европейские и внеевропейские традиции, барокко и музыка наших дней. Интригующим моментом вечера станут два состава, редко встречающиеся в концертной афише: дуэт маримб и духовой ансамбль. Это парадоксальное соседство позволит зрителям увидеть новую сторону традиции камерного музицирования.

Слушатели смогут обсудить, как устроено это музыкальное взаимодействие и почему молодым артистам важно ощущать себя в различных ансамблевых ролях, под руководством ведущего концерта, артистического директора РНМСО Ильи Репенака.

Произведения, которые будут исполняться

Родриго Маркес — «Волшебные сферы» для двух маримб

Иоганн Себастьян Бах — Фуга из Хроматической фантазии и фуги, BWV 903 (переложение для двух маримб)

Шарль Гуно — Маленькая симфония для духовых, ор. 216

Ян Ван Ланген — «Шакти» для двух маримб

Кэйко Абе — Размышления на темы детских японских песен для двух маримб

Антонин Дворжак — Серенада для духовых инструментов, виолончели и контрабаса ре минор, ор. 44

Продолжительность концерта составит 1 час 45 минут с антрактом. Обратите внимание, что программа может быть изменена.