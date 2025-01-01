Вокруг света: орган, волынка, саксофон

Музыкальный вечер с Юлией Иконниковой и Олегом Матвеевым

Лауреаты международных конкурсов, органистка Юлия Иконникова и мультиинструменталист Олег Матвеев, приглашают вас на уникальный концерт, где звучат шедевры мировой классики. В их исполнении вы услышите не только произведения великих композиторов, но и известные мелодии из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра и Луи Армстронг.

Программа концерта

В программе вечера представлены работы следующих композиторов:

И. С. Бах

В. А. Моцарт

П. И. Чайковский

С. Рахманинов

А. Бородин

С. Джоплин

Музыкальные инструменты

В концерте будут использованы разнообразные инструменты: орган, волынка, кларнет, саксофон, флейта и перкуссия. Такое сочетание создает уникальное звучание, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите этот вечер!

Приглашаем всех любителей музыки и театра насладиться великолепным исполнением классических произведений в интерпретации талантливых артистов. Это событие обещает быть незабываемым!