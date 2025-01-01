Вокруг света: орган, волынка, саксофон

Лауреаты международных конкурсов, органистка Юлия Иконникова и мультиинструменталист Олег Матвеев, приглашают вас на уникальный концерт, где звучат шедевры мировой классики. В их исполнении вы услышите не только произведения великих композиторов, но и известные мелодии из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра и Луи Армстронг.
В программе вечера представлены работы следующих композиторов:
В концерте будут использованы разнообразные инструменты: орган, волынка, кларнет, саксофон, флейта и перкуссия. Такое сочетание создает уникальное звучание, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.
Приглашаем всех любителей музыки и театра насладиться великолепным исполнением классических произведений в интерпретации талантливых артистов. Это событие обещает быть незабываемым!