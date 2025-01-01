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Вокруг света: орган, волынка, саксофон
Билеты от 800₽
Киноафиша Вокруг света: орган, волынка, саксофон

Вокруг света: орган, волынка, саксофон

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Юлией Иконниковой и Олегом Матвеевым

Лауреаты международных конкурсов, органистка Юлия Иконникова и мультиинструменталист Олег Матвеев, приглашают вас на уникальный концерт, где звучат шедевры мировой классики. В их исполнении вы услышите не только произведения великих композиторов, но и известные мелодии из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра и Луи Армстронг.

Программа концерта

В программе вечера представлены работы следующих композиторов:

  • И. С. Бах
  • В. А. Моцарт
  • П. И. Чайковский
  • С. Рахманинов
  • А. Бородин
  • С. Джоплин

Музыкальные инструменты

В концерте будут использованы разнообразные инструменты: орган, волынка, кларнет, саксофон, флейта и перкуссия. Такое сочетание создает уникальное звучание, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите этот вечер!

Приглашаем всех любителей музыки и театра насладиться великолепным исполнением классических произведений в интерпретации талантливых артистов. Это событие обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 800 ₽

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