Вокруг света на Саксе. Мировые хиты (Édith Piaf, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Abba)
Билеты от 1200₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Виртуозы SLAVA BAND: Встреча с Мировыми Хитами

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое обещает погрузить зрителей в атмосферу великолепной мировой эстрады. SLAVA BAND – модный инструментальный проект, составленный из виртуозов, исполнит знаменитые хиты, которые стали классикой.

Музыкальные жемчужины

На концерте вы услышите незабываемые мелодии таких артистов, как:

  • Édith Piaf
  • Adriano Celentano
  • Ricchi e Poveri
  • ABBA

Каждое выступление SLAVA BAND – это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, на которой сливаются классические и современные элементы. Вы сможете насладиться великолепной игрой музыкантов, которых отличает высокий профессионализм и творческий подход к каждому произведению.

Атмосфера Standup Café

К выступлению аккомпанирует уютная атмосфера Standup Café, которая создает идеальные условия для отдыха и наслаждения музыкой. Это будет настоящая вечеринка для любителей качественной музыки и интересного общения.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и воспоминаний. Приходите, чтобы насладиться незабываемыми моментами и позволить себе отдохнуть от повседневной суеты!

Расписание

21 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00

