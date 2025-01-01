Спектакль Вокруг Пушкина

Творческий вечер Сергея Барковского: Погружение в мир русского языка

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер, который будет вести Сергей Барковский — заслуженный артист Российской Федерации, талантливый актёр Молодёжного театра на Фонтанке, художественный руководитель "Театра Классической Драмы" и философ. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит красоту и богатство русского языка.

Программа вечера

Отрывки из моноспектакля «История села Горюхина»

Стихотворения выдающихся поэтов мировой литературы

В ходе вечера Сергей Барковский приглашает зрителей к диалогу о культуре речи и важности чистоты русского языка. Это мероприятие является частью проекта Театра Классической Драмы “РОДНОЕ СЛОВО, РОДНАЯ РЕЧЬ”, который направлен на сохранение и популяризацию русского языка в современном обществе.

Не упустите возможность!

Этот вечер — уникальная возможность не только насладиться мастерством Сергея Барковского, но и задать вопросы о языке и культуре, которые волнуют каждого из нас. Присоединяйтесь к обсуждению и погружению в мир искусства слова!