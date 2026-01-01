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Вокруг органа

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О концерте

Концерт классической музыки в Новосибирской филармонии

Новосибирская филармония приглашает всех любителей классической музыки на заключительный концерт сезона. Это событие обещает стать ярким аккордом, завершающим культурный календарь филармонии.

Что ждёт зрителей?

В программе концерта представлены произведения известных композиторов, таких как Моцарт, Бетховен и Чайковский. Каждое из произведений наполнено музыкальной магией и эмоциями, которые увлекут слушателей.

Особенности мероприятия

Концерт будет исполнен выдающимися музыкантами, имеющими опыт выступлений на самых известных сценах мира. В этот вечер у зрителей будет возможность насладиться высоким уровнем исполнения и уникальной атмосферой филармонии.

Полезная информация

Не пропустите шанс насладиться искусством классической музыки в уникальном уютном пространстве. Билеты доступны на официальном сайте филармонии. Рекомендуем приобретать их заранее, так как количество мест ограничено.

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В других городах
Ноябрь
1 ноября воскресенье
15:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

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