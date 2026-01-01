Вокруг джаза

Концерт джаз-ансамбля Алекса Новикова

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в «Музыкальной квартире»! На концерте выступит джаз-ансамбль Алекса Новикова с вокалисткой Оксаной Невежиной. Вы сможете насладиться яркими бразильскими босановами, трогательной французской лирикой и лучшими джазовыми стандартами.

В программе прозвучат любимые мелодии из таких популярных произведений, как «Бременские музыканты» и «Кавказская пленница». Концерт подарит вам звучание музыки разных стран, объединяющее образы зимы, дороги и любви.

Программа концерта:

Ж. Стайн (сл. С. Кан) – «Пусть идет снег» («Let it snow»)

А. Жобим – «Волна» («Wave»)

К. Дорхам – «Blue Bossa»

Р. Паулс – «Долгая дорога в дюнах»

Г. Гладков – «Песенка друзей»

Д. Эллингтон – «Караван» («Caravan»)

А. Эшпай (сл. Е. Евтушенко) – «А снег идет»

З. Ромберг – «Softly»

Х. Хэнок – «Chameleon»

А. Пьяццолла – «Либертанго»

М. Легран – «Буду ждать тебя» («I will wait for you»)

Импровизация на рождественские темы

Г. Гладков – «Луч солнца золотого»

А. Зацепин (сл. Л. Дербенева) – «Песенка о медведях»

Т. Хренников (сл. М. Матусовского) – «Московские окна»

Л. Бекман (сл. Р. Кудашевой) – «В лесу родилась елочка»

Д. Л. Пьерпонт – «Колокольчики звенят» («Jingle Bells»)

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!