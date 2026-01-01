Вокруг джаза
6+
Продолжительность 80 минут
О концерте

Концерт джаз-ансамбля Алекса Новикова

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в «Музыкальной квартире»! На концерте выступит джаз-ансамбль Алекса Новикова с вокалисткой Оксаной Невежиной. Вы сможете насладиться яркими бразильскими босановами, трогательной французской лирикой и лучшими джазовыми стандартами.

В программе прозвучат любимые мелодии из таких популярных произведений, как «Бременские музыканты» и «Кавказская пленница». Концерт подарит вам звучание музыки разных стран, объединяющее образы зимы, дороги и любви.

Программа концерта:

  • Ж. Стайн (сл. С. Кан) – «Пусть идет снег» («Let it snow»)
  • А. Жобим – «Волна» («Wave»)
  • К. Дорхам – «Blue Bossa»
  • Р. Паулс – «Долгая дорога в дюнах»
  • Г. Гладков – «Песенка друзей»
  • Д. Эллингтон – «Караван» («Caravan»)
  • А. Эшпай (сл. Е. Евтушенко) – «А снег идет»
  • З. Ромберг – «Softly»
  • Х. Хэнок – «Chameleon»
  • А. Пьяццолла – «Либертанго»
  • М. Легран – «Буду ждать тебя» («I will wait for you»)
  • Импровизация на рождественские темы
  • Г. Гладков – «Луч солнца золотого»
  • А. Зацепин (сл. Л. Дербенева) – «Песенка о медведях»
  • Т. Хренников (сл. М. Матусовского) – «Московские окна»
  • Л. Бекман (сл. Р. Кудашевой) – «В лесу родилась елочка»
  • Д. Л. Пьерпонт – «Колокольчики звенят» («Jingle Bells»)

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Июнь
4 июня четверг
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 800 ₽

