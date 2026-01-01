Вокруг джаза

Концерт джаз-ансамбля Алекса Новикова
Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в «Музыкальной квартире»! На концерте выступит джаз-ансамбль Алекса Новикова с вокалисткой Оксаной Невежиной. Вы сможете насладиться яркими бразильскими босановами, трогательной французской лирикой и лучшими джазовыми стандартами.
В программе прозвучат любимые мелодии из таких популярных произведений, как «Бременские музыканты» и «Кавказская пленница». Концерт подарит вам звучание музыки разных стран, объединяющее образы зимы, дороги и любви.
Программа концерта:
- Ж. Стайн (сл. С. Кан) – «Пусть идет снег» («Let it snow»)
- А. Жобим – «Волна» («Wave»)
- К. Дорхам – «Blue Bossa»
- Р. Паулс – «Долгая дорога в дюнах»
- Г. Гладков – «Песенка друзей»
- Д. Эллингтон – «Караван» («Caravan»)
- А. Эшпай (сл. Е. Евтушенко) – «А снег идет»
- З. Ромберг – «Softly»
- Х. Хэнок – «Chameleon»
- А. Пьяццолла – «Либертанго»
- М. Легран – «Буду ждать тебя» («I will wait for you»)
- Импровизация на рождественские темы
- Г. Гладков – «Луч солнца золотого»
- А. Зацепин (сл. Л. Дербенева) – «Песенка о медведях»
- Т. Хренников (сл. М. Матусовского) – «Московские окна»
- Л. Бекман (сл. Р. Кудашевой) – «В лесу родилась елочка»
- Д. Л. Пьерпонт – «Колокольчики звенят» («Jingle Bells»)
Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!