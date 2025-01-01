Вокруг Баха: орган и фортепиано

Приглашаем вас на уникальный концерт «Вокруг Баха», где звуки органа и фортепиано создадут неповторимую атмосферу музыкального волшебства. В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов: Мария Успенская (фортепиано) и Алексей Шевченко (орган).

Музыкальная программа

Алексей Шевченко и Мария Успенская представят шедевры Иоганна Себастьяна Баха, встраивая их в широкий музыкальный контекст. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

Эдвард Григ

Дитрих Букстехуде

Фредерик Шопен

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его работы оказали значительное влияние на развитие музыкального искусства, и до сих пор вдохновляют музыкантов всего мира. Не упустите возможность услышать его шедевры в исполнении талантливых музыкантов!

Не пропустите это замечательное событие и погружение в мир классической музыки, которое подарит вам уникальные эмоции и вдохновение!