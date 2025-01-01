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Вокруг Баха: орган и фортепиано
Билеты от 600₽
Киноафиша Вокруг Баха: орган и фортепиано

Вокруг Баха: орган и фортепиано

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вокруг Баха: орган и фортепиано

Приглашаем вас на уникальный концерт «Вокруг Баха», где звуки органа и фортепиано создадут неповторимую атмосферу музыкального волшебства. В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов: Мария Успенская (фортепиано) и Алексей Шевченко (орган).

Музыкальная программа

Алексей Шевченко и Мария Успенская представят шедевры Иоганна Себастьяна Баха, встраивая их в широкий музыкальный контекст. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Эдвард Григ
  • Дитрих Букстехуде
  • Фредерик Шопен

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его работы оказали значительное влияние на развитие музыкального искусства, и до сих пор вдохновляют музыкантов всего мира. Не упустите возможность услышать его шедевры в исполнении талантливых музыкантов!

Не пропустите это замечательное событие и погружение в мир классической музыки, которое подарит вам уникальные эмоции и вдохновение!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽

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