Вокальный джем
Вокальный джем

Возраст 12+
О концерте

Вокальный джем в клубе «Гамма на Садовом»

В музыкальном клубе «Гамма на Садовом» состоится вокальный джем для всех, кто хочет выступать с живой группой профессиональных музыкантов. Это мероприятие будет регулярно проходить в центре Москвы, в нескольких шагах от метро «Сухаревская». Ведущими джема станут Елена Харо и Ольга Смоленская.

Участие в джеме

Вокальный джем — хорошая возможность для вокалистов, которые хотят перейти от караоке к более серьезным выступлениям. Если вы мечтаете спеть с живой группой и попробовать себя на сцене, это мероприятие для вас!

Как стать участником

Для участия необходимо выполнить несколько условий:

  • Стать участником нашего комьюнити в ТГ-канале.
  • Выбрать песню, которую вы хотите исполнить. Мы поможем вам определиться с тональностью и найти аккорды.
  • Забронировать место, купив билет на конкретный день.

Приходите отдыхать и наслаждаться атмосферой самого музыкального клуба столицы, а также участвовать в нашем увлекательном действе!

Июнь
15 июня понедельник
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽

