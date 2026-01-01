Вокальный джем в клубе «Гамма на Садовом»

В музыкальном клубе «Гамма на Садовом» состоится вокальный джем для всех, кто хочет выступать с живой группой профессиональных музыкантов. Это мероприятие будет регулярно проходить в центре Москвы, в нескольких шагах от метро «Сухаревская». Ведущими джема станут Елена Харо и Ольга Смоленская.

Участие в джеме

Вокальный джем — хорошая возможность для вокалистов, которые хотят перейти от караоке к более серьезным выступлениям. Если вы мечтаете спеть с живой группой и попробовать себя на сцене, это мероприятие для вас!

Как стать участником

Для участия необходимо выполнить несколько условий:

Стать участником нашего комьюнити в ТГ-канале.

Выбрать песню, которую вы хотите исполнить. Мы поможем вам определиться с тональностью и найти аккорды.

Забронировать место, купив билет на конкретный день.

Приходите отдыхать и наслаждаться атмосферой самого музыкального клуба столицы, а также участвовать в нашем увлекательном действе!