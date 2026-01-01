Вокальный Джем Jazz Birds

Jazz Birds: новизна и традиции в джазе

Этим летом столичная джазовая сцена зазвучит по-новому. Фестиваль Jazz Birds в сотрудничестве с легендарным клубом «Эссе» представляет серию регулярных вокальных jam session, возвращающих культуру джем-сейшенов к ее истокам. Проект стартует 1 июня на сцене клуба и обещает стать местом притяжения для джазовых вокалистов и инструменталистов.

Концерт-импровизация

В отличие от спонтанного «открытого микрофона», этот проект — это концерт-импровизация. Здесь музыканты будут действовать в рамках утвержденного списка джазовых стандартов. За музыкальную основу отвечают профессиональные аккомпанирующие музыканты, которые будут поддерживать и развивать идеи участников.

Дирижер и музыкальный диалог

Особый статус мероприятия придаст дирижер, который возьмет на себя управление музыкальным потоком. В качестве дирижера выступит президент фестиваля Jazz Birds, джазовая певица Людмила Сваровская. Она будет определять драматургию каждого вечера, соединяя голоса солистов и ансамбль в музыкальный диалог.

Звезды на сцене

Каждый джем-сейшн будет отмечен присутствием признанных звезд российской джазовой сцены. Эти музыканты станут частью общего джема, создавая уникальную атмосферу и добавляя новые краски в каждое выступление.

