Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Вокальные циклы Игоря Стравинского
Вокальные циклы Игоря Стравинского
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Вокальные циклы Игоря Стравинского
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря
воскресенье
19:30
Мариинский-2
Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
8 ноября в 18:50
Поправка
от 900 ₽
6+
Эстрада
Бардовская песня в кинофильмах
25 октября в 18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
2 октября в 20:40
Аригато
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667