Вокальная школа Милы Сваровской. Предрождественский карнавал

Предрождественский карнавал в клубе Алексея Козлова

Козлов Клаб Анплагд приглашает на концерт эстрадных вокалистов из джазовой школы Милы Сваровской. В программе — «Предрождественский карнаваль», который объединяет шедевры популярной музыки прошлого и настоящего, исполненные в современном звучании.

Музыка, которая вдохновляет

На сцене выступят вокалисты разных возрастов, создавая уникальную атмосферу Рождественского чуда. Каждый номер обещает стать настоящим музыкальным событием, оставившим глубокие впечатления у зрителей.

Знакомьтесь с Милой Сваровской

Мила Сваровская, педагог и основатель школы, известна своим уникальным тембром и вокальной техникой. Её проект «Like An Elegant Wine» стал любимым среди ценителей качественной музыки. Концерт обещает порадовать любителей джаза и эстрадной музыки разнообразием исполнителей и стилей.

Не пропустите шанс насладиться рождественским настроением и необыкновенными музыкальными номерами!