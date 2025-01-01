Меню
Вокальная школа Милы Сваровской. Предрождественский карнавал
Билеты от 2400₽
Вокальная школа Милы Сваровской. Предрождественский карнавал

Вокальная школа Милы Сваровской. Предрождественский карнавал

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте

Предрождественский карнавал в клубе Алексея Козлова

Козлов Клаб Анплагд приглашает на концерт эстрадных вокалистов из джазовой школы Милы Сваровской. В программе — «Предрождественский карнаваль», который объединяет шедевры популярной музыки прошлого и настоящего, исполненные в современном звучании.

Музыка, которая вдохновляет

На сцене выступят вокалисты разных возрастов, создавая уникальную атмосферу Рождественского чуда. Каждый номер обещает стать настоящим музыкальным событием, оставившим глубокие впечатления у зрителей.

Знакомьтесь с Милой Сваровской

Мила Сваровская, педагог и основатель школы, известна своим уникальным тембром и вокальной техникой. Её проект «Like An Elegant Wine» стал любимым среди ценителей качественной музыки. Концерт обещает порадовать любителей джаза и эстрадной музыки разнообразием исполнителей и стилей.

Не пропустите шанс насладиться рождественским настроением и необыкновенными музыкальными номерами!

Купить билет на концерт Вокальная школа Милы Сваровской. Предрождественский карнавал

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 2400 ₽

