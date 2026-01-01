Оповещения от Киноафиши
Вокальная группа VIVA. Лучшее за 10 лет
Вокальная группа VIVA. Лучшее за 10 лет

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт вокальной группы VIVA

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится юбилейный концерт вокальной группы VIVA. В программе — лучшие хиты, стихи и рассказы, а также премьеры песен и интерактив со зрителем. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников музыки VIVA и ценителей живых выступлений.

Вокальная группа VIVA отмечает важную дату — 10 лет ярких выступлений и незабываемых эмоций. Приглашаем вас на юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет», чтобы разделить с нами этот значимый момент в нашей истории.

В честь юбилейной даты группа подготовила уникальную программу, которая объединит всё самое лучшее за годы творческой деятельности. Вы сможете насладиться не только всеми любимыми хитами, но и услышать новые песни, а также стать частью интерактива со зрителями. Это вечер, который вдохновляет и заряжает позитивом.

Не упустите свой шанс стать частью незабываемого юбилейного концерта «Лучшее за 10 лет»! Обратите внимание, что выступление пройдет без антракта.

Купить билет на концерт Вокальная группа VIVA. Лучшее за 10 лет

Март
28 марта суббота
18:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 800 ₽

