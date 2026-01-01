Вокальная группа VIVA. Лучшее за 10 лет

Юбилейный концерт вокальной группы VIVA

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится юбилейный концерт вокальной группы VIVA. В программе — лучшие хиты, стихи и рассказы, а также премьеры песен и интерактив со зрителем. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников музыки VIVA и ценителей живых выступлений.

Вокальная группа VIVA отмечает важную дату — 10 лет ярких выступлений и незабываемых эмоций. Приглашаем вас на юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет», чтобы разделить с нами этот значимый момент в нашей истории.

В честь юбилейной даты группа подготовила уникальную программу, которая объединит всё самое лучшее за годы творческой деятельности. Вы сможете насладиться не только всеми любимыми хитами, но и услышать новые песни, а также стать частью интерактива со зрителями. Это вечер, который вдохновляет и заряжает позитивом.

Не упустите свой шанс стать частью незабываемого юбилейного концерта «Лучшее за 10 лет»! Обратите внимание, что выступление пройдет без антракта.