Вокальная группа ViVA. Лучшее за 10 лет

Приглашаем Вас на юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет»

В 2025 году группа ViVA отмечает важную дату – 10 лет ярких выступлений, незабываемых эмоций и музыкальных открытий. Мы приглашаем вас разделить с нами этот значимый момент в нашей истории на юбилейном концерте «Лучшее за 10 лет».

Уникальная программа

В честь юбилейной даты группа подготовила уникальную программу, которая объединит все лучшее за годы своей творческой деятельности:

всеми любимые хиты;

поэзия и рассказы;

премьеры новых песен;

интерактивные элементы со зрителем.

Каждый из этих элементов вдохновляет, мотивирует и позволяет погрузиться в другую реальность.

Не пропустите!

Юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет» – это вечер, который нельзя пропустить. Не упустите свой шанс стать частью этого незабываемого события!