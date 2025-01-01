Меню
6+
Увлекательный мастер-класс по вокалу для детей

Творческие увлечения играют важную роль в развитии ребенка, и наш мастер-класс по вокалу — отличная возможность для маленьких артистов раскрыть свой внутренний потенциал. Здесь они не только научатся петь, но и развивают воображение и эмоциональную сферу.

Что ждет ваших детей?

На занятиях дети научатся справляться с волнением, избавляться от стеснения и уверенно выражать свои мысли и чувства через музыку. Пение — это особенное искусство, которое развивает множество навыков.

Основные элементы занятия:

  • Обучение основам пения
  • Знакомство с приемами вокального искусства
  • Игры и конкурсы для тренировки голосовых умений

Разделение по возрастным группам

Занятия будут проводиться в комфортной обстановке и разделены по возрастам:

  • 16:00 — группа от 4 до 7 лет
  • 17:00 — группа от 8 до 12 лет

Приглашаем ваших детей на незабываемое путешествие в мир музыки, где они найдут новых друзей и откроют для себя магию вокала!

