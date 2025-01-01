«Воительница» — Спектакль по Лескову

Спектакль «Воительница» основан на одноименной повести великого русского писателя Николая Лескова. Главная героиня, Домна Платоновна, — петербургская кружевница, которая плетет кружева, сводничает и скользит по ночным улицам города. В ее орбите оказываются разные люди, которых она стремится облагодетельствовать или помочь в трудных ситуациях. Но каковы последствия ее вмешательства — на суд зрителей.

Тема любви и страсти

Основной темой спектакля является иступленный поиск любви, который преследует всех персонажей Лескова. Каждый из них оказывается связан с хитросплетениями Домны Платоновны, чьи действия вызывают у зрителей смешанные чувства — от восхищения до сомнений.

Режиссерская работа и исполнители

Автором пьесы стал режиссер спектакля Антон Яковлев, который ранее дебютировал на сцене Театра имени Андрея Миронова с постановкой «Малые супружеские преступления». В роли Домны Платоновны зрители увидят Александру Куликову, одну из ярких и остродраматических актрис Петербурга, чье исполнение обещает добавить глубины и напряжения в образ героини.

Этот спектакль — это не просто рассказ о судьбах людей, но и трагедия поисков любви, переплетенная с судьбой самой героини.