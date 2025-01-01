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Воительница
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Спектакль Воительница

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Воительница» — Спектакль по Лескову

Спектакль «Воительница» основан на одноименной повести великого русского писателя Николая Лескова. Главная героиня, Домна Платоновна, — петербургская кружевница, которая плетет кружева, сводничает и скользит по ночным улицам города. В ее орбите оказываются разные люди, которых она стремится облагодетельствовать или помочь в трудных ситуациях. Но каковы последствия ее вмешательства — на суд зрителей.

Тема любви и страсти

Основной темой спектакля является иступленный поиск любви, который преследует всех персонажей Лескова. Каждый из них оказывается связан с хитросплетениями Домны Платоновны, чьи действия вызывают у зрителей смешанные чувства — от восхищения до сомнений.

Режиссерская работа и исполнители

Автором пьесы стал режиссер спектакля Антон Яковлев, который ранее дебютировал на сцене Театра имени Андрея Миронова с постановкой «Малые супружеские преступления». В роли Домны Платоновны зрители увидят Александру Куликову, одну из ярких и остродраматических актрис Петербурга, чье исполнение обещает добавить глубины и напряжения в образ героини.

Этот спектакль — это не просто рассказ о судьбах людей, но и трагедия поисков любви, переплетенная с судьбой самой героини.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Александра Куликова
Варвара Щербакова
Елена Калинина
Сергей Дьячков
Петр Логачев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1500 ₽

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