Концерт Алёны Войской: Джазовые Мелодии с Неповторимым Шармом

Проект «Voiskaya Neojazz» под руководством композитора и вокалистки Алёны Войской приглашает зрителей на незабываемый вечер джазовой музыки. В программе прозвучат авторские композиции, в которых гармонично переплетаются соул-вокал, изящные джазовые гармонии и романтичная мелодика. Алёна – харизматичная вокалистка, настоящая звезда любой сцены.

Уникальный стиль и достижения

Алёна Войская, родом из Ярославля, уже завоевала сердца любителей джаза не только в родном городе, но и за его пределами. Её композиция «Secret» вошла в сборник «International Jazz Day 2025: Russia», что подтверждает высокий уровень её творчества. Алёна получает признание от профессионалов, таких как Alex Sipiagin и Misha Tsiganov, а также других музыкантов мирового уровня.

Выступления и сотрудничество

В своих выступлениях Алёна Войская сотрудничает с лучшими джазовыми музыкантами, среди которых Тыну Найссоо, Тони Карапетян, Вартан Бабаян, Сергей Чашкин, Олег Стариков, Антон Залетаев и многие другие. Она выступала в таких знаковых джазовых клубах, как Клуб Игоря Бутмана, Эссе, Клуб Алексея Козлова и многие другие.

Творческий путь

В 2014 году Алёна выпустила свою первую пластинку «The Sky of My Soul», в записи которой участвовали выдающиеся музыканты из Италии и США. Она активно гастролирует по России, выступая в таких городах, как Архангельск, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и многих других.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением Алёны Войской и погрузиться в мир джазовой музыки, который она создаёт с любовью и страстью!