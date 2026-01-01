Оповещения от Киноафиши
Воин и дева
Билеты от 0₽
Киноафиша Воин и дева

Спектакль Воин и дева

Спектакль петербургского театра Vertumn 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Гастроли театра Vertumn: «Воин и дева»

Театр Vertumn с гордостью представляет свой новый спектакль «Воин и дева», который станет ярким событием на петербургской театральной сцене. Спектакль рассказывает о судьбоносной любви поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, исследуя сложные отношения, переплетенные с историческими событиями.

Сюжет и атмосфера

История начинается с загадочного знакомства двух ярких личностей, чья любовь повергла в шок общественность своего времени. Спектакль затрагивает не только романтические, но и культурные аспекты жизни двух выдающихся деятелей. Зрители смогут увидеть, как на их судьбы воздействовали внешние обстоятельства, и как их любовь пересекалась с трагедией и вдохновением.

Почему стоит посетить

«Воин и дева» — это не просто спектакль, а возможность увидеть на сцене великое искусство отечественной поэзии. Каждый зритель сможет почувствовать дух времени и насладиться музыкой, произведениями Ахматовой и Гумилёва, которые завораживают своим лиризмом. Не упустите шанс стать частью этой исторической и эмоциональной истории.

Не забудьте приобрести билеты заранее, чтобы не пропустить это важное театральное событие!

Апрель
14 апреля вторник
20:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1

