Voices of the Universe
Voices of the Universe

Voices of the Universe

6+
6+

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное шоу "Voices of the Universe" в Планетарии 1

В этом захватывающем музыкальном проекте принимает участие российская группа ЮLAЙК, которая готова удивить зрителей уникальными аранжировками. Шоу представляет собой незабываемое путешествие в мир музыки, где мировой хитовый репертуар соединяется с завораживающими космическими пейзажами.

Звуки великих исполнителей

На сцене прозвучат шедевры таких легендарных исполнителей, как Queen, Evanescence, Celine Dion, АИГЕЛ и Sting. Многоголосие и яркие аранжировки позволят зрителям услышать знакомые мелодии с новой стороны, погружая в атмосферу волшебства.

Путешествие в космос и в себя

Главная идея шоу — это исследование связи между космосом и человеческими чувствами. Зрители смогут задуматься о том, что общего между величественными космическими явлениями и нашими внутренними переживаниями.

«Voices of the Universe» — это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие, в котором каждый найдет что-то для себя. Заходите и присоединяйтесь к этому чарующему событию!

Купить билет на концерт Voices of the Universe

Ноябрь
7 ноября пятница
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1500 ₽

Фотографии

Voices of the Universe Voices of the Universe Voices of the Universe Voices of the Universe Voices of the Universe

