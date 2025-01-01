Музыкальное шоу «Voices of the Universe» в Планетарии 1

Планетарий 1 приглашает вас на уникальное музыкальное шоу «Voices of the Universe», которое представит российская группа ЮLAЙК. Это незабываемое событие обещает стать настоящим путешествием в мир музыки и космоса.

Завораживающие аранжировки

На концерте вы сможете насладиться мировыми хитами таких легендарных исполнителей, как Queen, Evanescence, Celine Dion, АИГЕЛ, Sting и многих других. Все это прозвучит в завораживающих многоголосных аранжировках на фоне космических пейзажей.

Погружение в космос и внутренний мир

Шоу не только развлекет, но и погрузит зрителей в исследование самого себя и космоса. Вместе мы постараемся ответить на вопрос: что общего между космическими явлениями и человеческими чувствами?

О группе ЮLAЙК

Группа ЮLAЙК (U LIKE), созданная в Санкт-Петербурге в мае 2013 года, представляет собой оркестр из пяти женских голосов, исполняющий современные акапелла-композиции в авторских аранжировках. Это одна из лучших акапелла-групп мира, чье творчество завоевало признание публики и жюри на международных конкурсах.

Группа стала победителем крупнейшего международного конкурса «Acappella Moscow» в 2024 году и представляла Россию на Dubai Expo 2021. Их треки входят в крупные редакторские плейлисты на «Яндекс-музыке», а также они стали участниками популярного ТВ-шоу «Ну-ка все вместе».

Уникальный опыт для зрителей

Вас ждет полное погружение в музыку без музыкальных инструментов, что позволит вам пережить поистине уникальный аудиальный и визуальный опыт. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу в Планетарии 1!