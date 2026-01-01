Оповещения от Киноафиши
Военные письма
Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Военные письма»: история о судьбах солдат

Спектакль «Военные письма» рассказывает о судьбах солдат, отправлявших письма домой из окопов Первой мировой войны. В основе постановки лежат реальные письма и дневники, которые передают эмоциональную и психологическую нагрузку тех ужасных лет.

Режиссёр и постановка

Режиссёр Александра Бурмистров, известный благодаря своим работам над «Война и мир» и «Анна Каренина», является лауреатом премии «Золотая маска». Его талант и глубокий подход к каждому спектаклю делают «Военные письма» особенно актуальными.

Почему стоит увидеть

Эта постановка уникальна тем, что основана на исторических документах и позволяет зрителям взглянуть на события войны через призму личных переживаний солдат. Это мощное и эмоциональное представление не оставит равнодушными любителей драматических спектаклей и всех, кто интересуется историей Первой мировой войны.

Фотографии

