Спектакль Водонапорная башня

Водонапорная башня
16+
О спектакле

Перформанс на стыке музыки и литературы на театральной площадке «Узел»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-литературный перформанс, в котором текст Виктора Пелевина преобразуется в завораживающие музыкальные звуки. Этот проект, созданный совместно с центром МИРА в Суздале, сочетает в себе элементы музыкального минимализма и мощные слова современного автора.

Музыкальный эксперимент

В «Водонапорной башне» горизонтальная, «водная» природа фортепиано удачно сочетается с вертикальным звучанием баяна. Актер Владимир Антипов читает текст, интегрируя его в музыкальную партитуру. Это создает оригинальную атмосферу, где слово и звук ведут свой диалог.

Уникальный текст

«Водонапорная башня» — это особенное произведение Пелевина, написанное в форме потока сознания. Рассказ не содержит точек и представлен в одном предложении. Такой подход к написанию гармонирует с минимализмом в музыке, создавая бесконечный аудиопоток, который обогащает текст звучащими образами.

Исполнители

В перформансе участвуют:

  • Чтец: Владимир Антипов
  • Баян: Екатерина Виноградова
  • Фортепиано: Владислав Федоров
  • Электроника: Ярослав Коваленко

Композиторы: Ярослав Коваленко и Владислав Федоров создают музыкальный фон, который раскрывает все художественные нюансы текста, усиливая восприятие каждого слова. Не упустите возможность увидеть это необычное слияние литературы и музыки!

