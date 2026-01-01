Спектакль Водевили Чехова

Водевили Чехова
6+
О спектакле

Чеховские водевили в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится спектакль, основанный на водевилях Антона Чехова. В центре сюжета — барышня, мечтающая найти свою любовь. Однако её капризы и споры ставят под угрозу отношения с женихом и отцом.

Кроме того, зрителей ожидает другая увлекательная линия: молодая вдова и её кредитор, испытывающие глубокую ненависть друг к другу. Их противостояние может закончиться дуэлью — ведь от любви до ненависти один лишь шаг.

Суть водевилей Чехова

Водевили Чехова прекрасно отражают суету и нелепость нашей жизни, в которой всегда найдётся место как для любви, так и для смеха. Лёгкий и весёлый сюжет позволит зрителям не только насладиться юмором, но и осознать тонкость и яркость чеховской речи, пронизанной иронией и мудростью.

Спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит глубокие наблюдения о человеческих отношениях, поданные через призму остроумия и жизненного опыта классика.

Июнь
24 июня среда
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

