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Спектакль Вода

В воду с пеленок 0+
Режиссер Юрий Устюгов
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Завораживающий мир океана для самых маленьких

Приглашаем вас и ваших детей на уникальный спектакль, который подойдёт для зрителей в возрасте от 10 месяцев до 4 лет. Это не просто театр, а креативная интерактивная акция, где сцена и зрительный зал объединяются в единое целое!

Участие детей и родителей

В спектакле активно участвуют не только юные зрители, но и их родители. Взаимодействие с актёрами позволит создать незабываемые моменты, которые запомнятся на всю жизнь.

Специальная экипировка

Знакомство с таким удивительным миром, как океан, а также такие сюжеты, как туман, дождь и поиск сокровищ, требует особой подготовки. Мы рекомендуем подготовить запасную обувь и защитные плащи. Не забывайте: вы находитесь в окружении воды!

Это отличный способ не только развлечь, но и образовать ваших детей, познакомив их с природой и её чудесами. Этот спектакль — настоящий вызов для воображения и возможность научиться чему-то новому в игровой форме!

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В других городах
Сентябрь
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