Музыкально-театрализованное представление от ансамбля «Родник»

Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» готовит незабываемое шоу, посвященное годовщине освобождения Краснодара от фашистских оккупантов и защитникам России — бывшим, настоящим и будущим. Режиссёр постановщик Жанна Пономарёва создала программу, которая является настоящим праздником патриотизма и воинской доблести.

Программа представления

Все музыкально-хореографические номера основаны на глубоких патриотических темах, подчеркивающих важность защиты Родины. Сенсации, полные духа времени, передают благородное призвание солдата Отечества. Отношение к военной профессии всегда было окружено ореолом славы и уважения.

Историческая основа

Основу композиции составляют народная музыка и песни военных лет, которые навсегда вписаны в историю России. Также публику ожидают стихи и документальные кадры кино- и фотохроники, служащие беспристрастными свидетельствами эпохи, когда героизм был нормой жизни.

Гордость народа

История Краснодара, как и история всей страны, полна героических поступков русского солдата. Эти примеры мужества продолжают вдохновлять и вызывать гордость у народа до сих пор. Не пропустите возможность стать частью этой важной культурной памяти.