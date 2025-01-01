Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Во славу русского солдата
Киноафиша Во славу русского солдата

Во славу русского солдата

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкально-театрализованное представление от ансамбля «Родник»

Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» готовит незабываемое шоу, посвященное годовщине освобождения Краснодара от фашистских оккупантов и защитникам России — бывшим, настоящим и будущим. Режиссёр постановщик Жанна Пономарёва создала программу, которая является настоящим праздником патриотизма и воинской доблести.

Программа представления

Все музыкально-хореографические номера основаны на глубоких патриотических темах, подчеркивающих важность защиты Родины. Сенсации, полные духа времени, передают благородное призвание солдата Отечества. Отношение к военной профессии всегда было окружено ореолом славы и уважения.

Историческая основа

Основу композиции составляют народная музыка и песни военных лет, которые навсегда вписаны в историю России. Также публику ожидают стихи и документальные кадры кино- и фотохроники, служащие беспристрастными свидетельствами эпохи, когда героизм был нормой жизни.

Гордость народа

История Краснодара, как и история всей страны, полна героических поступков русского солдата. Эти примеры мужества продолжают вдохновлять и вызывать гордость у народа до сих пор. Не пропустите возможность стать частью этой важной культурной памяти.

Купить билет на концерт Во славу русского солдата

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
12:30
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 350 ₽
12 декабря пятница
12:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 350 ₽

В ближайшие дни

Soda Luv
16+
Хип-хоп
Soda Luv
5 апреля в 19:00 Кроп Arena
от 1999 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
21 декабря в 18:00 Ринго
от 200 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
21 декабря в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше