Спектакль Во имя жизни на Земле. Духовой оркестр «Уралбэнд»

В Уральском центре народного искусства пройдёт концерт губернаторского профессионального творческого коллектива Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр» под управлением Александра Павлова (Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации).

В программе — песни «Довоенный вальс» и «Рио-Рита» в исполнении Юлии Михайловой, «Баллада о знамени», «Туман» и «За того парня» — Дмитрия Коковина, а также «Кукушка» и «Баллада о матери» — Аракисии Агаджанян. Кроме того, Артём Новосёлов исполнит «Тёмную ночь», «Бессмертный полк», попурри песен Леонида Утёсова и произведения времён Великой Отечественной войны. Важной частью программы станет документальная хроника военного времени.

Концерт понравится тем, кто ценит музыкальные произведения о войне и историческую память.