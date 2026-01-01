Спектакль Во имя жизни на Земле. Духовой оркестр «Уралбэнд»

Оповещения от Киноафиши
Во имя жизни на Земле. Духовой оркестр «Уралбэнд»
6+
Возраст 6+

О спектакле

В Уральском центре народного искусства пройдёт концерт губернаторского профессионального творческого коллектива Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр» под управлением Александра Павлова (Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации).

В программе — песни «Довоенный вальс» и «Рио-Рита» в исполнении Юлии Михайловой, «Баллада о знамени», «Туман» и «За того парня» — Дмитрия Коковина, а также «Кукушка» и «Баллада о матери» — Аракисии Агаджанян. Кроме того, Артём Новосёлов исполнит «Тёмную ночь», «Бессмертный полк», попурри песен Леонида Утёсова и произведения времён Великой Отечественной войны. Важной частью программы станет документальная хроника военного времени.

Концерт понравится тем, кто ценит музыкальные произведения о войне и историческую память.

