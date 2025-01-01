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Спектакль Внутри

Постановка
Новый театр 16+
Режиссер Мария Фролова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Полное погружение в театральную действительность, где билет в театр превращается в билет на самолёт в неизвестном направлении

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который предлагает полное погружение в театральную действительность. Здесь билет в театр становится билетом на самолёт в неизвестном направлении, открывая новые горизонты и эмоции.

Актеры и зрители в одной роли

В этом спектакле актеры играют актеров, а зрители становятся соавторами театрального действия. Каждый из вас сможет выбрать, что именно фиксировать: зависть, страсть, гнев или тишину. Ваша реакция будет определять, как будет развиваться действие на сцене.

Камера ваших эмоций

Вы станете уникальной камерой, которая запечатлевает моменты, создавая неповторимую атмосферу настоящего психологического театра. Это идеальная возможность для тех, кто мечтали оказаться по ту сторону сцены, среди артистов.

Стать частью театрального действия

Не упустите шанс стать причастным к этому увлекательному театральному опыту. Откройте для себя мир, где каждый момент имеет значение, а ваши эмоции и впечатления становятся частью общего действия.

Забронируйте билеты уже сегодня и приготовьтесь к незабываемому вечеру в компании талантливых артистов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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