Внутри меня
Киноафиша Внутри меня

Спектакль Внутри меня

18+
Режиссер А. Рабецкий
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Внутренний мир Яны: Путешествие по темным водам души

Что происходит у вас внутри? Если бы только можно было отправиться в путешествие по внутреннему миру… Постойте-ка! А ведь можно! В центре сюжета нового спектакля – юная девушка Яна, которая пишет стихи о своей безответной любви. Этот глубокий и трогательный спектакль проведет вас сквозь темные воды души в свет и любовь.

Сложные вопросы и внутренние страхи

На протяжении спектакля Яна сталкивается с множеством вопросов: Встретит ли она своего человека? Будет ли счастлива? Не окажется ли всё, во что она верила, только сном? С какими страхами ей придется столкнуться внутри себя? И какой она станет, пройдя свой путь?

Тема творчества и внутренней силы

Спектакль исследует природу творчества и внутреннюю силу человека. Он показывает, как можно превратить страдание в счастье, и раскрывает удивительный парадокс: человек стремится к свету, несмотря ни на что.

Режиссёр и его видение

Режиссёр спектакля – А.А. Рабецкий. Его работы известны глубоким психологизмом и эмоциональной насыщенностью. В этом спектакле он вновь поднимает важные вопросы о любви, страхе и поиске себя.

Не упустите возможность погрузиться в мир Яны и открыть для себя новые грани человеческой души. Этот спектакль станет не только эстетическим наслаждением, но и поводом для размышлений о своей внутренней природе.

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 12 сентября
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
19:00 от 800 ₽

