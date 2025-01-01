Меню
Внутри и снаружи. Йога и актерский тренинг
16+
О концерте/спектакле

Йога и актерский мастер-класс в Таврическом саду

Проведите лето с Невидимым театром и студией hot yoga 36 в живописном Таврическом саду. Приглашаем всех желающих на уникальное мероприятие, где сочетается занятия йогой и актерский тренинг. Не упустите возможность насладиться солнечной погодой и окружающей природой!

Программа мероприятия

  • 11:00 - 12:30: hot yoga
  • 30 минут перерыв: небольшой пикник с продукцией сети кафе и кондитерских "Буше"
  • 13:00 - 14:30: "Летний Касапов"

О "Летнем Касапове"

"Летний Касапов" – это легкий актерский тренинг, направленный на расслабление, смех и внимание к себе и окружающему миру. Мы будем слушать и слышать друг друга, а также наслаждаться атмосферой Таврического сада. Это мероприятие организовано при поддержке Миши Касапова – ведущего актера Невидимого театра и театра "Мастерская", а также выпускника театральной Академии (курс В.М. Фильштинского).

Тренинг подойдёт всем, даже тем, кто никогда не сталкивался с подобными тренировками. Главный постулат: "Никто не осудит". Здесь нет ответственности, только вы и ваше тело. Отключаем мозг, заряжаемся свободой и радостью – одевайтесь в удобную одежду, берите коврики для занятий и будьте готовы наслаждаться моментом!

Практика йоги

Практика йоги будет посвящена поиску силы и опоры внутри своего тела. Уделим внимание ногам как точкам опоры, найдем в них фундаментальность, а также поработаем с балансом. Прокачаем позвоночный столб, грудную клетку и плечевые суставы через скрутки и вытяжения, замедлимся через дыхание и заглянем внутрь себя.

Практика направлена на общее развитие через небольшие усилия. Ведущая практики – Ксения Семенова, профессиональная танцовщица, хореограф и преподаватель contemporary dance, с 7-летней личной практикой и 4-летним преподавательским опытом. В завершение участники получат удовольствие от прекрасного самочувствия и ощущения целостности своего тела.

Партнер мероприятия

Каждый участник мероприятия сможет насладиться сытным перекусом от сети кафе и кондитерских "Буше" в перерыве между тренингами. Будьте готовы получить не только вдохновение, но и удовольствие!

Не упустите возможность провести лето активно и с пользой для здоровья и души!

