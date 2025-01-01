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Внутри – «НЕквартирник»
Киноафиша Внутри – «НЕквартирник»

Спектакль Внутри – «НЕквартирник»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Открытие 10-го сезона на театральной платформе «В Центре»

Театральная платформа «В Центре» с радостью анонсирует открытие своего 10-го сезона музыкальным спектаклем «Внутри». Этот уникальный проект создан в сотрудничестве с трио «НЕквартирник», в состав которого входят Игорь Кожевин, Евгения Бурмака и Евгений Кондратенко.

Музыкальный творческий эксперимент

«Внутри» представляет собой музыкальный эксперимент, который не укладывается в рамки традиционного спектакля, концерта или квартирника. Через песни и игру артисты делятся с зрителями сокровенными мыслями, чувствами и эмоциями. Вопросы, которые поднимаются в спектакле, касаются тем, обсуждаемых только с близкими по духу людьми.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные аспекты жизни, которые часто остаются незамеченными в повседневной суете. Это разговор о том, что волнует каждого из нас глубоко внутри. Он приглашает зрителей разделить искренний момент общения в кругу единомышленников — ценителей театра, музыки и поклонников театральной платформы.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля и погрузиться в мир чувств и эмоций. Ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
20:00 от 1500 ₽

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