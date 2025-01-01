Спектакль Внутри – «НЕквартирник»

Открытие 10-го сезона на театральной платформе «В Центре»

Театральная платформа «В Центре» с радостью анонсирует открытие своего 10-го сезона музыкальным спектаклем «Внутри». Этот уникальный проект создан в сотрудничестве с трио «НЕквартирник», в состав которого входят Игорь Кожевин, Евгения Бурмака и Евгений Кондратенко.

Музыкальный творческий эксперимент

«Внутри» представляет собой музыкальный эксперимент, который не укладывается в рамки традиционного спектакля, концерта или квартирника. Через песни и игру артисты делятся с зрителями сокровенными мыслями, чувствами и эмоциями. Вопросы, которые поднимаются в спектакле, касаются тем, обсуждаемых только с близкими по духу людьми.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные аспекты жизни, которые часто остаются незамеченными в повседневной суете. Это разговор о том, что волнует каждого из нас глубоко внутри. Он приглашает зрителей разделить искренний момент общения в кругу единомышленников — ценителей театра, музыки и поклонников театральной платформы.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля и погрузиться в мир чувств и эмоций. Ждем вас!