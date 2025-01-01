Концертная программа «Внимая музыки мгновеньям» в Пермской филармонии

Всем любителям хоровой и органной музыки доставит огромное удовольствие концертная программа «Внимая музыки мгновеньям». На сцене Органного зала выступит один из лучших хоровых ансамблей России — Уральский государственный камерный хор. В этом году коллективу исполняется 50 лет, и он готов порадовать зрителей яркой музыкальной программой.

Выдающиеся исполнители

Концерт станет совместным проектом с известными музыкантами из Нижнего Новгорода. На сцену выйдут органистка Ольга Бестужева и дирижер, профессор Нижегородской консерватории Иван Стольников, оба являются лауреатами международных конкурсов.

Музыкальное путешествие

Программа концерта перенесёт слушателей сквозь времена и пространства — от музыки эпохи барокко до репертуара нашего времени. В ней прозвучат сочинения великих композиторов: Глюка, Вьерна, Шуберта, Сен-Санса, а также современных авторов, таких как Арво Пярт, Ефрем Подгайц, Кузьма Бодров, Сергей Екимов и Сергей Плешак.

Особенность программы

Концерт откроется Торжественной Мессой для органа и хора композитора Луи Вьерна. Это произведение восхищает своей трагической глубиной и красотой. Впервые оно было представлено в Соборе Парижской Богоматери 8 декабря 1901 года, где Вьерн стал титулярным органистом на всю жизнь.

Шедевры музыкального искусства

В программе также познакомятся с шедеврами прошлых столетий, такими как трогательная «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка и «Лебедь» Камиля Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных». Зрители услышат и современное духовное сочинение Арво Пярта — Salve Regina, которое является воплощением молитвы, обращённой к Пресвятой Деве Марии.

Творчество современных композиторов

Концерт также включает произведения современных российских композиторов, таких как Кузьма Бодров и Ефрем Подгайц. Прозвучат «Сумерки» в ритме танго из кантаты «Русский букет», «Вечерняя молитва» и другие прекрасные сочинения.

Краткая справка об исполнителях

Ольга Бестужева — органистка и пианистка, выпускница Нижегородской консерватории с отличием, лауреат международных конкурсов.

Иван Стольников — дирижер и лауреат множества наград, активно гастролирующий по России и за её пределами.

Не упустите шанс прикоснуться к высокому искусству и насладиться музыкальным путешествием с Уральским государственным камерным хором и выдающимися исполнителями. Программа может подвергаться изменениям.