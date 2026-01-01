Оповещения от Киноафиши
Спектакль Внимание на меня

12+
Возраст 12+

О спектакле

Гастроли Московского театра с комедией «Внимание на меня»

Московский театр представляет комедию «Внимание на меня», в которой звезды отечественного театра — Заслуженный артист России Даниил Спиваковский, Заслуженная артистка России Дарья Повереннова и Заслуженный артист России Владимир Зайцев — воплотят захватывающую историю о необычных отношениях.

Сюжет

В центре сюжета взрослой пары, где мужчина значительно старше женщины, и чудаковатого детектива, влюбленного в объект своего наблюдения. Режиссер Даниил Спиваковский предлагает свежий взгляд на противоречивые темы: отношения и собственничество. Сюжет будет интересен тем, кто любит остроумные постановки и неожиданные повороты событий.

Создатели

  • Драматург: Никита Никишенко
  • Идея: Сергей Арцибашев
  • Режиссер: Даниил Спиваковский

О спектакле

Спектакль поднимает важные вопросы о том, как современные мужчины и женщины воспринимают отношения. Почему молодые девушки выбирают партнеров, которые старше их? Хотят ли они стабильности, обеспеченности и комфорта или это лишь стереотип? И как справиться с собственническими инстинктами мужчин? В этой комедии зрители увидят не только забавные ситуации, но и глубокие размышления о любви и доверии.

Не пропустите возможность увидеть уникальную постановку, которая подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о вечных вопросах.

