Спектакль Вне зала

Экскурсия «Вне зала» в театре «Красный факел»

Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Вне зала» в театре «Красный факел». Это не просто путешествие по закулисью, а настоящая возможность узнать об истории нашего театра, который уже более 102 лет радует зрителей своими спектаклями.

Истории из прошлого и настоящего

Каждый театр хранит свои секреты и уникальные истории, и «Красный факел» не исключение. Во время экскурсии вы сможете пройти весь путь театра: от его основания до современности. Голоса из прошлого расскажут о первых годах жизни театра, а видеохроника перенесет вас в наши дни.

Уникальные подробности и байки

Вы услышите увлекательные истории о создании спектаклей, а также самые яркие актерские байки, которые стали частью театральной мифологии. Получите возможность узнать, как создаются театральные чудеса и что стоит за кулисами каждого представления.

Кульминация экскурсии

Особое внимание стоит уделить выходу на сцену, который станет кульминацией вашей экскурсии. Это момент, когда вы сможете почувствовать пульс театра и увидеть его изнутри, как никогда ранее.

Проводник по миру театра

Вашим проводником во время экскурсии станет один из актеров «Красного факела». Это не только возможность узнать больше о театре, но и шанс задать вопросы профессионалу, который делится своим опытом и впечатлениями.

Ограниченное количество мест

Обратите внимание, что количество билетов на каждую экскурсию ограничено. Не упустите возможность стать частью этой уникальной программы!

Продолжительность экскурсии: 1 час