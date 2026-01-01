Спектакль Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона

Хореографические шедевры Леонида Якобсона в Эрмитажном театре

Концерт «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона» посвящен жизни и творчеству великого хореографа XX века, Леонида Якобсона. Это значимое событие представит зрителям возможность увидеть выдающиеся произведения хореографии, исполненные лучшими танцовщиками страны.

Уникальность программы

На концерте будут исполнены шедевры, созданные для знаменитых балетов, таких как «Роден» и «Классическая симфония». Музыка великих композиторов, таких как Дебюсси и Равель, станет великолепным сопровождением для завораживающих танцевальных номеров.

Кто такой Леонид Якобсон?

Леонид Якобсон — стойкий новатор в хореографии, ставший визионером своего времени. Он вместе с Джорджем Баланчиным и Морисом Бежаром покорил мир танца. Якобсон закончил Ленинградское хореографическое училище и обзавелся уникальным стилем, который сочетал классические традиции с элементами современного танца.

Что можно увидеть на концерте?

Продолжительность спектакля составляет 2 часа, включает два действия и один антракт. Программа концерта охватывает множество выдающихся хореографических миниатюр:

I отделение:

Миниатюры из цикла «Классицизм — романтизм»

Па-де-катр (Музыка В. Беллини)

Па-де-де (Музыка В. А. Моцарта)

Средневековый танец с поцелуями (Музыка С. Прокофьева)

Качуча (Музыка П. Сарасате)

Лебедь (Музыка К. Сен-Санса)

Па-де-труа (Музыка Дж. Россини)

Полет Тальони (Музыка В. А. Моцарта)

II отделение:

Цикл «Роден»: Вечная весна (Музыка К. Дебюсси) Поцелуй (Музыка К. Дебюсси) Вечный идол (Музыка К. Дебюсси) Отчаянье (Музыка С. Прокофьева) Экстаз (Музыка С. Прокофьева) Паоло и Франческа (Музыка А. Берга) Минотавр и Нимфа (Музыка А. Берга)



