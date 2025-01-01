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Вне поля зрения
Билеты от 2000₽
Киноафиша Вне поля зрения

Спектакль Вне поля зрения

Постановка
Практика 16+
Режиссер Анна Дельцова
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Пластическое исследование мужской идентичности

Проект «Вне поля зрения» — работа резидента театра «Практика», команды уличного и экспериментального танца «Jack’s Garret». Этот коллектив объединяет техники street dance и современного танца, создавая уникальные пластические образы.

Режим контроля и поиски себя

Сюжет спектакля вращается вокруг четверых мужчин, жизнь которых подчинена рутине: работа, дом, работа. Всё под контролем, каждый день предсказуем. Но за внешним порядком скрывается пропасть между тем, кем они кажутся, и тем, кто они есть на самом деле. Однажды мужчины решают отпустить контроль. В этот момент перед ними открывается новая реальность, наполненная вопросами: кто они, если снять маски? В какие игры они будут играть, когда исчезнут правила?

Размышления о силе, слабости и принятии

«Вне поля зрения» — это пластическая метафора о мужской силе и слабости, поиске себя и переосмыслении ценностей. Герои оказываются на грани между реальностью и сюрреалистическим сном, где привычные законы больше не действуют. Им предстоит разрушить стереотипы, пересмотреть своё положение в обществе и найти баланс в постоянно меняющемся мире.

Вдохновение и процесс создания

Импульсом для спектакля стали картины датского художника Питера Равна, изображающие мужчин, утративших контроль над собой. Ещё один референс — сериал «Разделение» Бена Стиллера и Ифы Макардл, исследующий разделение личности на общественное и внутреннее «я». Вдохновляясь этими образами, хореографы и танцовщики работали в лабораторном формате, объединяя идеи и пластику.

Творческая команда и исполнители

Автор идеи и режиссёр: Анна Дельцова
Сценаристы: Татьяна Вышникова, Анна Дельцова
Хореографы: Александр Алехин, Анна Дельцова, Сергей Заборщиков, Александр Ошкин, Александр Тронов
Ассистент хореографа и репетитор: Татьяна Вышникова
Художник по костюмам: Степан Бережной
Исполнители: Александр Алехин, Сергей Заборщиков, Александр Ошкин, Александр Тронов

Спектакль раскрывает новые грани мужской идентичности через танец и пластическое выражение, создавая пространство для размышлений и самопознания.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

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