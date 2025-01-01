Меню
Киноафиша Вне подозрения

Спектакль Вне подозрения

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вне подозрения». Детективная история на сцене московского Театра Эстрады

Добро пожаловать в захватывающий мир детектива! Спектакль «Вне подозрения» приглашает вас в непредсказуемое путешествие, полное тайн и интриг.

Сюжет

Главная героиня, красивая и богатая женщина, оказывается вовлечённой в трагическое событие — случайное убийство ставит под вопрос всё её существование. В поисках ответов она сталкивается с множеством загадок, подозрений и неожиданными союзниками. Вопросы верности, предательства и любви становятся ключевыми элементами этой истории.

Напряжение до последней минуты

Действие спектакля обещает держать вас в напряжении до самого конца, оставляя вопросы о справедливости и морали. Вы будете следить за развитием событий с замиранием сердца!

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Павел Майков
  • Данила Якушев
  • Анастасия Панина
  • Владимир Жеребцов
  • Виталий Кудрявцев

Режиссура

Режиссёр спектакля — Владимир Ячменёв, известный своими яркими и запоминающимися постановками.

Спектакль идёт с одним антрактом. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

