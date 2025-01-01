Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша В.Монастырский, аб-т №4

В.Монастырский, аб-т №4

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 декабря
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее
14 сентября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
18 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
26 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше