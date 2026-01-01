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Вместе в Новый год!
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Киноафиша Вместе в Новый год!

Спектакль Вместе в Новый год!

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодний мюзикл для детей на Мосфильме

Приглашаем вас на уникальное новогоднее представление «Вместе в Новый год!», которое станет настоящим событием для детей и взрослых. Это – главный новогодний мюзикл Москвы, успешно объединивший более 15 лет опыта создания любимых семейных проектов.

Чем нас порадует новогодний мюзикл?

«Вместе в Новый год!» предлагает каждому зрителю уникальную атмосферу праздника, современные технологии и творческий подход к сценарию. Каждый номер наполнен волшебством и радостью, обеспечивая незабываемые впечатления для всей семьи.

Что ожидать на киностудии Мосфильм?

На киностудии Мосфильм зрителей ждет не только мюзикл, но и возможность посетить рождественскую деревню совершенно бесплатно! Это особое пространство, где можно насладиться атмосферой праздника и создать яркие новогодние воспоминания.

Отзывы зрителей

Посмотрите живые отзывы тех, кто уже посетил наши представления. Наша репутация подтверждается доверием зрителей и их радами лицами на каждем спектакле.

Ждем вас в самом сердце культурной жизни страны – на любимой киностудии Мосфильм. Приходите и станьте частью этого грандиозного праздника!

Купить билет на спектакль Вместе в Новый год!

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря суббота
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
20 декабря воскресенье
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
23 декабря среда
11:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
14:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
24 декабря четверг
11:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
14:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
17:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
25 декабря пятница
11:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
14:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
17:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
26 декабря суббота
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
27 декабря воскресенье
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
28 декабря понедельник
12:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
15:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
18:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
29 декабря вторник
12:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
15:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
18:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
30 декабря среда
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
13:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
16:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
31 декабря четверг
11:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
14:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
2 января суббота
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
13:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
16:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
3 января воскресенье
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
16:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
4 января понедельник
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
16:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
5 января вторник
10:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
16:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
19:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
6 января среда
12:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
15:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
18:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
7 января четверг
12:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
15:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
18:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
8 января пятница
12:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
15:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1
18:00
Киноконцерн «Мосфильм» Москва, Мосфильмовская, 1

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