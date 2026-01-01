Спектакль Вместе в Новый год!

Новогодний мюзикл для детей на Мосфильме

Приглашаем вас на уникальное новогоднее представление «Вместе в Новый год!», которое станет настоящим событием для детей и взрослых. Это – главный новогодний мюзикл Москвы, успешно объединивший более 15 лет опыта создания любимых семейных проектов.

Чем нас порадует новогодний мюзикл?

«Вместе в Новый год!» предлагает каждому зрителю уникальную атмосферу праздника, современные технологии и творческий подход к сценарию. Каждый номер наполнен волшебством и радостью, обеспечивая незабываемые впечатления для всей семьи.

Что ожидать на киностудии Мосфильм?

На киностудии Мосфильм зрителей ждет не только мюзикл, но и возможность посетить рождественскую деревню совершенно бесплатно! Это особое пространство, где можно насладиться атмосферой праздника и создать яркие новогодние воспоминания.

Отзывы зрителей

Посмотрите живые отзывы тех, кто уже посетил наши представления. Наша репутация подтверждается доверием зрителей и их радами лицами на каждем спектакле.

Ждем вас в самом сердце культурной жизни страны – на любимой киностудии Мосфильм. Приходите и станьте частью этого грандиозного праздника!