Спектакль Вместе мы сила и слаба

Киноафиша Вместе мы сила и слаба

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль без слов: пластический театр в ЦТМ

В танцевальной лаборатории Центра театрального мастерства (ЦТМ) педагог Елизавета Матвеева представляет уникальный спектакль, который исследует внутренний мир человека и человечества в целом. Это не просто постановка, а живое пространство, где смысл рождается в движении и выражении эмоций.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о стремлении человека стать частью чего-то большего и о потребности идти своим путем, иногда в одиночку. Здесь отсутствуют слова, и это дает возможность каждому зрителю услышать свои внутренние диалоги, задать себе важные вопросы и прочувствовать свои настоящие эмоции.

Почему стоит посетить?

Пластический театр открывает перед зрителем совершенно новый опыт. Он дает возможность увидеть себя, своих близких и даже людей, которых мы едва знаем, в образах героев спектакля. Каждый сможет оказаться на грани логики и чувств, посетить различные миры и, возможно, пережить вместе с персонажами момент перерождения.

Приглашение к чувству

Этот спектакль не требует объяснений; он приглашает зрителей почувствовать и пережить. Будьте готовы к глубоким эмоциям и непередаваемым ощущениям, которые оставят глубокий след в вашем сердце.

