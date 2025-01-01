Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Влюбленный в жизнь. Песни Игоря Николаева
Билеты от 300₽
Киноафиша Влюбленный в жизнь. Песни Игоря Николаева

Влюбленный в жизнь. Песни Игоря Николаева

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь 65-летия Игоря Николаева

Композитор, поэт и певец Игорь Николаев в этом году отмечает свой 65-й день рождения. Для отечественной поп-музыки его творчество стало настоящей классикой. Зрители помнят, как они плакали под «Айсберг», влюблялись под «Старую Мельницу», отплясывали под «Комарово» и грустили под «Осенний поцелуй» и «Странника». Его песни стали неотъемлемой частью свадеб и дружеских посиделок — «Выпьем за любовь» звучит на каждом празднике.

Творческий путь

За свою карьеру Игорь Николаев написал сотни песен для десятков исполнителей, как известных, так и начинающих. У него более 200 хитов, и сам автор уже не всегда помнит их все. Его уникальный стиль исполнения — это мягкие обертоны и полушёпот, которые позволяют передать всю глубину задумки композитора. Как говорит сам Николаев: «Артист Николаев никогда не подведет композитора Николаева».

Концертные выступления

В день рождения Игорь Юрьевич не подводит итогов, а продолжает работать и создавать новые песни. В этом концерте прозвучат знаменитые композиции «Айсберг», «Балет», «Выпьем за любовь», «Пять причин», «Паромщик», «Малиновое вино» и многие другие. Их исполнят солисты-вокалисты и инструменталисты Москонцерта, среди которых Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Оксана Невежина, Алла Омелюта, Сергей Борзов и Илья Ушуллу, а также Заслуженный артист России Алекс Новиков (саксофон).

Музыкальное сопровождение

Партия фортепиано будет исполнена Максимом Тимофеевым, а ведут концерт Екатерина Берлускони и Игорь Афанасьев. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников творчества Игоря Николаева!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Nightwitch при свечах
18+
Рок Акустика
Nightwitch при свечах
21 октября в 19:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
12+
Неоклассика
Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
12 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
21 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше