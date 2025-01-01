Влюбленный в жизнь. Песни Игоря Николаева

Концерт в честь 65-летия Игоря Николаева

Композитор, поэт и певец Игорь Николаев в этом году отмечает свой 65-й день рождения. Для отечественной поп-музыки его творчество стало настоящей классикой. Зрители помнят, как они плакали под «Айсберг», влюблялись под «Старую Мельницу», отплясывали под «Комарово» и грустили под «Осенний поцелуй» и «Странника». Его песни стали неотъемлемой частью свадеб и дружеских посиделок — «Выпьем за любовь» звучит на каждом празднике.

Творческий путь

За свою карьеру Игорь Николаев написал сотни песен для десятков исполнителей, как известных, так и начинающих. У него более 200 хитов, и сам автор уже не всегда помнит их все. Его уникальный стиль исполнения — это мягкие обертоны и полушёпот, которые позволяют передать всю глубину задумки композитора. Как говорит сам Николаев: «Артист Николаев никогда не подведет композитора Николаева».

Концертные выступления

В день рождения Игорь Юрьевич не подводит итогов, а продолжает работать и создавать новые песни. В этом концерте прозвучат знаменитые композиции «Айсберг», «Балет», «Выпьем за любовь», «Пять причин», «Паромщик», «Малиновое вино» и многие другие. Их исполнят солисты-вокалисты и инструменталисты Москонцерта, среди которых Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Оксана Невежина, Алла Омелюта, Сергей Борзов и Илья Ушуллу, а также Заслуженный артист России Алекс Новиков (саксофон).

Музыкальное сопровождение

Партия фортепиано будет исполнена Максимом Тимофеевым, а ведут концерт Екатерина Берлускони и Игорь Афанасьев. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников творчества Игоря Николаева!