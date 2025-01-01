Меню
Влюбленный в... Шекспир
Киноафиша Влюбленный в... Шекспир

Спектакль Влюбленный в... Шекспир

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Влюблённый в... Шекспир: Двенадцатая ночь или Что угодно!

Приглашаем вас на последнюю «светлую» комедию Уильяма Шекспира! Это невообразимое действо с колесом Фортуны, кельтской арфой, песнями и танцами вас погрузит в фееричную историю о самом важном чувстве — о любви.

О чем спектакль?

Наша версия «Двенадцатой ночи» знакомит зрителей с миром, где царит не только смех, но и философские размышления о судьбе и духовности. Как бы ни казалось, что мир сошёл с ума, только безусловная любовь и вера в добро могут спасти каждого из нас.

Что ожидать?

Спектакль насыщен великолепной музыкой, зрелищными танцами и яркими персонажами. Глубокие чувства, искренние переживания и юмор делают «Влюблённого в... Шекспир» настоящей находкой для всех, кто ищет вдохновение и надежду на лучшее.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального вечера, где каждый найдет отклик в своем сердце.

