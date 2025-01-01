Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ВЛОМ!
Киноафиша ВЛОМ!

ВЛОМ!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Зажигательный вечер с Вованом «Старым» Красильниковым

Этой осенью, в октябрьский субботний вечер, Вован «Старый» Красильников и его команда ВЛОМ! сделают атмосферу незабываемой, раздавая веселый и честный панк-хардкор. Их мелодии проникают в самое сердце, вызывая не только смех, но и непреодолимое желание танцевать.

Смотрите, кто вас ждет

Команда ВЛОМ! известна своими энергичными выступлениями, полными динамики и драйва. Не упустите возможность погрузиться в мир слэма, сёркол-пита и увлеченных танцев пого. Музыка группы не оставляет равнодушными зрителей, заставляя двигаться в такт мелодиям.

Чем запомнится вечер

Слушая композиции ВЛОМ!, вы не только получите заряд позитива, но и шанс увидеть, как сцена наполняется зрителями, которые живо реагируют на музыку. Смешивая мелодичность с панковским духом, они создадут уникальное музыкальное пространство, которое стоит увидеть.

Поверьте, ваши ноги сами понесут вас в пляс, а вечер обернется настоящим музыкальным праздником, полным хорошего настроения и задорных ритмов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 4 октября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
29 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Даниил Ким
12+
Поп Рок
Даниил Ким
5 октября в 19:00 Закрытый клуб «64/6»
от 1200 ₽
Комната культуры
12+
Поп Рок
Комната культуры
22 октября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше