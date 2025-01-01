Зажигательный вечер с Вованом «Старым» Красильниковым

Этой осенью, в октябрьский субботний вечер, Вован «Старый» Красильников и его команда ВЛОМ! сделают атмосферу незабываемой, раздавая веселый и честный панк-хардкор. Их мелодии проникают в самое сердце, вызывая не только смех, но и непреодолимое желание танцевать.

Смотрите, кто вас ждет

Команда ВЛОМ! известна своими энергичными выступлениями, полными динамики и драйва. Не упустите возможность погрузиться в мир слэма, сёркол-пита и увлеченных танцев пого. Музыка группы не оставляет равнодушными зрителей, заставляя двигаться в такт мелодиям.

Чем запомнится вечер

Слушая композиции ВЛОМ!, вы не только получите заряд позитива, но и шанс увидеть, как сцена наполняется зрителями, которые живо реагируют на музыку. Смешивая мелодичность с панковским духом, они создадут уникальное музыкальное пространство, которое стоит увидеть.

Поверьте, ваши ноги сами понесут вас в пляс, а вечер обернется настоящим музыкальным праздником, полным хорошего настроения и задорных ритмов.