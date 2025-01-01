Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
VLNY. Рождественская акустика
Киноафиша VLNY. Рождественская акустика

VLNY. Рождественская акустика

12+
Возраст 12+

О концерте

Рождественский акустический концерт VLNY

Приглашаем всех на традиционный рождественский акустический концерт VLNY! Согревайте свои сердца под звуки любимых песен в уютной атмосфере.

Уютная встреча с музыкой

Во время концерта мы будем петь знакомые и любимые мелодии под звуки гитары. Это отличная возможность насладиться музыкой в компании близких друзей или семьи. Подготовьте свои голоса и хорошее настроение!

Зажигательные моменты

Не упустите шанс провести вечер, наполненный музыкой и весельем. Каждый сможет присоединиться к исполнению любимых хитов, создавая атмосферу настоящего праздника.

Мы ждем вас на нашем концерте! Приходите за новогодним настроением и отличными эмоциями!

Купить билет на концерт VLNY. Рождественская акустика

Помощь с билетами
В других городах
Январь
7 января среда
20:00
Флэт 31 Самара, Ново-Садовая, 106г, корп. 2
9 января пятница
19:00
Самоцвет Екатеринбург, Малышева, 29а
от 1500 ₽
11 января воскресенье
19:00
Harat's Челябинск, просп. Ленина, 64
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
16 января в 19:30 Studio 67
от 800 ₽
Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Констатин Бутаков. Сольный стендап концерт
19 февраля в 20:00 Brooklyn Bowl Самара
от 1500 ₽
Штраус-бал
12+
Классическая музыка
Штраус-бал
18 декабря в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше